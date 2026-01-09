Protestwelle: Sorge vor staatlicher Gewalt bei Massenprotesten

Die Führung in Teheran stellt einen harten Kurs gegen die landesweiten Demonstrationen in Aussicht - und schneidet die Bevölkerung von der Außenwelt ab. Das ruft dunkle Erinnerungen hervor.
Teheran - Inmitten massiver Proteste gegen die autoritäre Staatsführung ist der Iran fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur sehr wenige Informationen dringen nach außen. Die Bevölkerung ist vom Internet abgeschnitten. Damit reagiert die Staatsführung auf die bislang heftigsten Demonstrationen seit Beginn der Unruhen Ende Dezember.