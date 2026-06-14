Proteste: Neue Rechtspartei in Italien - Demo für Remigration

Melonis Politik kritisiert er als zu weich: Ex-Armeegeneral Vannacci ruft beim Parteitag seiner rechten Bewegung «Italien den Italienern». In Rom protestieren gleichzeitig Tausende für «Remigration».
Rom - Eine Demonstration unter dem Motto "Remigration und Rückeroberung" und der Gründungsparteitag einer neuen Rechtspartei haben am Wochenende in Rom Tausende Menschen mobilisiert. Während Anhänger einer schärferen Migrationspolitik durch die italienische Hauptstadt zogen, traf sich die neue Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft) des Ex-Armeegenerals und Politikers Roberto Vannacci zu ihrem ersten Parteitag.