Proteste in Los Angeles: Streit um Nationalgarde: Gericht gibt Trump recht

1 Trump dürfe die Kontrolle über die Nationalgarde im US-Bundesstaat Kalifornien behalten, entschied ein Berufungsgericht. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Der US-Präsident und die kalifornische Regierung streiten um den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles. Ein Berufungsgericht entschied nun zugunsten Trumps. Aber der Streit ist damit nicht beendet.











Los Angeles - US-Präsident Donald Trump hat im Streit um den Einsatz der Nationalgarde im Bundesstaat Kalifornien einen weiteren Etappensieg erzielt. Die US-Regierung dürfe die Kontrolle über die rund 4000 Soldaten der Nationalgarde behalten, die Trump wegen Demonstrationen in die Westküstenmetropole Los Angeles entsendet hatte, entschied ein Berufungsgericht in San Francisco am Donnerstagabend (Ortszeit).