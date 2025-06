Proteste in Kalifornien: Kaliforniens Gouverneur wird immer mehr zum Anti-Trump

1 Gavin Newsom bringt sich politisch in Stellung. Foto: imago/Newscom World

Gavin Newsom schärft im Widerstand gegen die Entsendung der Nationalgarde und des US-Militärs nach Los Angeles sein Profil als Gegner des US-Präsidenten.











Es war nach halb zwei in der Nacht an der Ostküste, als Donald Trump und Gavin Newsom am Samstag miteinander telefonierten. Der Präsident hatte dem Gouverneur des größten Bundesstaates zuvor eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen. Newsom wollte Trump versichern, dass die Lage in Los Angeles nach den Protesten gegen die Abschieberazzien der Einwanderungspolizei ICE unter Kontrolle sei. Doch Trump hörte Newsom gar nicht zu und drohte mit einer Intervention.