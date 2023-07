Proteste in Großbottwar und Hemmingen

1 Am Froschgraben bei Schwieberdingen ist in zehn Jahren Schluss Foto: / Werner Kuhnle

Das Gremium hat bei der Sitzung im Landratsamt in Ludwigsburg die Standortvorschläge zur Kenntnis genommen. Eine Umweltstiftung schlägt Alarm.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Betont sachlich und zurückhaltend hat am Donnerstagnachmittag der Aufsichtsrat der Abfallverwertungsgesellschaft (AVL) die jüngst publik gewordenen Vorschläge für mögliche Deponiestandorte als vorläufigen Planungsstand zur Kenntnis genommen. Das Problem: Die Erddeponie Am Froschgraben bei Schwieberdingen hat nur noch eine Laufzeit von etwa zehn Jahren. Sollen dann nicht lange Transportfahrten für jährlich gut 200 000 Tonnen Erdaushub und Bauschutt nötig werden, und andererseits für die AVL und letztlich für den Kreis die jährlich gut drei Millionen Euro an Gewinn durch diesen Deponiebetrieb erhalten bleiben, braucht es einen neuen, großflächigen Standort innerhalb der Kreisgrenzen.