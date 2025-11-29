Proteste in Gießen: Zehntausende protestieren gegen neue AfD-Jugend

In Gießen demonstrieren Zehntausende gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation. Für Hessen ist es einer der größten Polizeieinsätze aller Zeiten.
Straßenblockaden, Wasserwerfer, Polizeipferd und Zehntausende Demonstranten: Begleitet von massiven Protesten hat in Gießen die Gründungsversammlung für die neue AfD-Jugendorganisation begonnen. Das Treffen startete mit gut zweistündiger Verspätung, weil viele der rund 1.000 Teilnehmer durch blockierte Straßen nicht rechtzeitig beim Veranstaltungsort in den Gießener Messehallen angekommen waren. Viele der Plätze in der Halle waren auch zu Beginn der Veranstaltung noch leer.