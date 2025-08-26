Proteste in Frankreich: Macron tritt die Flucht nach vorn an

Auf Frankreich rollen massive Sozialproteste zu. Linke und Rechte wollen vereint die Regierung stürzen – und mit ihr am liebsten den Präsidenten.
Es ist nicht nur ein Aufruf, es ist eine Lawine. „Bloquons tout“, zu Deutsch: „Blockieren wir alles!“. So lautet der Appell, der seit einigen Tagen durch das Netz hallt. Am 10. September sollen die Franzosen ihre Arme verschränken – die Arbeit niederlegen, den Fernseher ausschalten, auf Einkäufe verzichten, die Verkehrsmittel boykottieren. Kurz: Ganz Frankreich soll einen Tag lang stillstehen.