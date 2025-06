Proteste in den USA: „Legt euch nicht mit Texas an“ – Gouverneur setzt 5.000 Nationalgardisten ein

1 Proteste gegen Trumps Migrationspolitik in San Antonio, Texas Foto: Getty Images via AFP/BRANDON BELL

In den USA geht der Streit um Trumps Migrationspolitik weiter. Am Wochenende sind neue Proteste geplant. Für die Demonstrierenden in Texas hat der Gouverneur markige Worte.











Link kopiert



Der Bundesstaat Texas will geplanten Protesten am Wochenende gegen die US-Regierung unter Präsident Donald Trump mit aller Härte begegnen. „Friedliche Proteste sind Teil des Gefüges unserer Nation, aber Texas wird die Gesetzlosigkeit, die wir in Los Angeles gesehen haben, nicht tolerieren“, teilte der republikanische Gouverneur Greg Abbott mit.