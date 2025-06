Proteste in den USA: Billie Eilishs Bruder Finneas mit Tränengas angegriffen

Singer-Songwriter Finneas, der große Bruder von Billie Eilish, ist während eines Protests gegen das Vorgehen von Trumps Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles mit Tränengas angegriffen worden.

Donald Trump (78) eskaliert weiter die Lage aufgrund der anhaltenden Proteste in Los Angeles. Während die Menschen auf die Straße gehen, um gegen die US-Migrationspolitik und das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE zu protestieren, lässt der US-Präsident laut Berichten nach der Nationalgarde auch Marineinfanteristen in die Metropole entsenden.

"Fast sofort mit Tränengas angegriffen"

Während die einen von vorwiegend friedlichen Protesten berichten, sehen andere - wie beispielsweise der Trump-nahe Sender Fox News - ein "gesetzloses Chaos", wie etwa die "Los Angeles Times" schreibt. Zahlreiche Prominente haben mittlerweile ihre Stimme erhoben, darunter auch Finneas (27). Der Singer-Songwriter, auch bekannt als der ältere Bruder von Megastar Billie Eilish (23), wurde eigenen Angaben zufolge selbst angegriffen.



"Bei dem sehr friedlichen Protest in der Innenstadt fast sofort mit Tränengas angegriffen", schrieb der Musiker laut des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" in einer mittlerweile nicht mehr abrufbaren Story auf Instagram. Die Gegenseite würde "aufhetzen", setzte er demzufolge fort. Auch ein "F*ck ICE" habe er veröffentlicht.

Rapperin Doechii (26) nutzte indes ihre Dankesrede bei den BET-Awards, wo sie als beste Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet wurde, für einen Appell gegen die militärische Unterdrückung von Demonstrationen: "Es gibt rücksichtslose Angriffe, die in unseren Gemeinden Angst und Chaos verbreiten - alles im Namen von Recht und Ordnung. Trump nutzt Militärkräfte, um eine Demonstration zu stoppen. Überlegt euch mal, was das für eine Regierung ist, wenn bei jeder Ausübung unseres demokratischen Rechts auf Protest Militär gegen uns eingesetzt wird. Was für eine Regierung ist das?"

"Der Präsident ist ein Trickbetrüger", heißt es auch unter anderem in einem langen Instagram-Beitrag von Hulk-Darsteller Mark Ruffalo (57). Während die Superreichen immer reicher werden, wendeten sich viele gegen die Armen. Sie richteten ihr Waffen in die falsche Richtung. Dazu erklärte er außerdem: "Wenn Menschen aus der Arbeiterklasse auf die Armen und andere Menschen aus der Arbeiterklasse losgehen, weiß man, dass man in einer Oligarchie lebt." Viele berühmte Kolleginnen und Kollegen wie Halle Berry, Melanie Griffith, Marisa Tomei oder Pedro Pascal konnten Ruffalo nur zustimmen.