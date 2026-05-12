Proteste in Brüssel: Belgier wehren sich gegen die Schocktherapie

Die Regierung plant einschneidende Sparmaßnahmen im Sozialstaat. Dagegen gehen die Menschen immer wieder auf die Straße.
Brüssel ist lahmgelegt - wieder einmal. Zehntausende Demonstranten schieben sich am Dienstag bei einer großen Demo vom Nordbahnhof in Richtung Stadtmitte. Mehrere Gewerkschaften und verschiedene andere Organisationen hatten zu einem landesweiten Streik aufgerufen, der sich dieses Mal auf die belgische Hauptstadt konzentrierte. Gestreikt wurde im Nahverkehr, bei der Post, der Müllabfuhr in Schulen und Krankenhäusern, auch der Flugverkehr war schwer in Mitleidenschaft gezogen.