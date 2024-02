Proteste in Biberach: Hat die Polizei die Lage am Aschermittwoch richtig eingeschätzt?

1 Die Stimmung in Biberach war ziemlich aufgeheizt. Foto: dpa/Silas Stein

Der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach musste aufgrund der massiven Proteste kurzfristig abgesagt werden. Wurde die Polizei davon überrascht?











Die Polizei war auf die Proteste im Zusammenhang mit dem politischen Aschermittwoch in Biberach unzureichend vorbereitet. Recherchen unserer Zeitung belegen, dass die Polizei bereits in der Nacht zum Aschermittwoch mehrere Demonstranten sowie Traktoren in der Biberacher Innenstadt festgestellt hatte. Gegen 3.45 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit Polizisten. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt nur etwa 30 Bereitschaftspolizisten in Biberach eingesetzt.