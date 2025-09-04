Proteste im Radsport: Israel-Premier Tech: Direktor berichtet von Morddrohungen

Bei der Spanien-Rundfahrt sorgen propalästinensische Proteste für einen Eklat. Der Sportdirektor eines israelischen Teams spricht über Ängste. Eines kommt für ihn aber nicht infrage.
Bilbao - Óscar Guerrero, Sportdirektor des Rad-Teams Israel-Premier Tech, hat von Morddrohungen gegen den Rennstall berichtet. "Wir haben Angst", sagte er dem spanischen Radiosender Onda Cero. Auch unter dem Eindruck propalästinensischer Proteste während der Spanien-Rundfahrt bat er darum, "das Team nicht anzugreifen".