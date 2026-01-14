Angesichts der tödlichen Repressionen im Iran verurteilen die Regisseure Jafar Panahi und Mohammad Rasoulof das Regime scharf und erklären Verhandlungen mit Teheran für sinnlos.
Berlin - Die iranischen Regisseure Mohammad Rasoulof und Jafar Panahi haben das Regime in Teheran scharf verurteilt und erklärt, mit der Islamischen Republik könne man nicht verhandeln. "Die Islamische Republik Iran ist ein faschistisches, mörderisches und brutales Regime", teilten sie in einem Statement auf Instagram mit.