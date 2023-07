1 In Teheran kommt es zu massiven Protesten und Gewalt in den Straßen. Foto: dpa/Uncredited

Nach dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini kommt es weltweit zu Protesten. Die Zustimmung der Bevölkerung für das Regime im Iran schwindet.









Ein Video von Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ist normalerweise nichts, woran sich Regimegegner im Iran freuen können. Der Chef der iranischen Justiz und Hardliner ist ein kompromissloser Vollstrecker im Dienste der Islamischen Republik. Noch vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, hart gegen die derzeitige Protestwelle durchzugreifen. Doch am Montag reichten iranische Oppositionelle in sozialen Medien begeistert einen Clip von Mohseni-Ejei herum, in dem der 65-Jährige angeblich davon spricht, dass die Mitglieder der Sicherheitskräfte nach tagelangen Straßenschlachten mit den Demonstranten übermüdet und erschöpft seien.