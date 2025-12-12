Fellbach vertagt nach etlichen Protesten die Debatte um das von vielen befürchtete Aus der drei Seniorenbegegnungsstätten.
Der in den vergangenen Tagen zunächst erst langsam gestartete, dann aber durchaus vernehmbare Protest gegen die befürchtete Schließung der drei Seniorenbegegnungsstätten in Fellbach zeitigt erste Wirkung. Oberbürgermeisterin Gabriele Zull hat diesen Themenkomplex von der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 16. Dezember, genommen. Dies erklärte die OB am Freitag bei einem Pressegespräch im Fellbacher Rathaus.