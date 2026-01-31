3 Mindestens elf Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In der norditalienischen Großstadt protestieren Tausende gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums. Am Abend kommt es zu schweren Ausschreitungen.











Link kopiert



Turin - Bei Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mindestens elf Polizisten verletzt. Zehn Menschen wurden demnach festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine Angaben.