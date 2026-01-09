Proteste gegen Mullahs: Kann der Umsturz im Iran gelingen?

Die neue Protestbewegung im Iran gewinnt an Kraft. Die Staatsführung wirkt uneins, wie sie darauf reagieren soll. Plant sie gar die Flucht nach Moskau?
Hunderttausende schreien Abend für Abend auf den Straßen des Iran ihren Frust über hohe Preise, niedrige Einkommen und fehlende Zukunftschancen heraus – doch Regimechef Ali Khamenei kann nur „Vandalen“ erkennen. Hinter den Unruhen, die seit fast zwei Wochen anhalten, stecke Amerika, sagte der 86-jährige Ajatollah am Freitag in einer kurzfristig anberaumten Rede. Die Islamische Republik werde nicht vor „Söldnern des Auslands“ zurückweichen. Die scharfen Töne sollen die Ratlosigkeit des Regimes verdecken.