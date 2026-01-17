Proteste gegen Einwanderungspolizei: US-Richterin schränkt Maßnahmen von ICE-Beamten in Minnesota ein

Eine US-Bundesrichterin hat die Befugnisse der ICE-Beamten in Minnesota eingeschränkt. Friedliche Protestierende und Autofahrer dürften nicht festgenommen werden.
Angesichts der angespannten Lage wegen des Einsatzes der US-Einwanderungspolizei ICE im Bundesstaat Minnesota hat eine Bundesrichterin die Befugnisse der dortigen ICE-Beamten eingeschränkt. Friedliche Protestierende und Autofahrer dürften nicht festgenommen oder mit Pfefferspray vertrieben werden, erklärte Bundesrichterin Katherine Menendez in ihrer am Freitag (Ortszeit) ergangenen 83-seitigen Anordnung. Sie gab dem US-Heimatschutzministerium 72 Stunden Zeit für die Umsetzung.