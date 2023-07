Was will „Widerstand 2020“?

1 Bodo Schiffmann, einer der Gründer von „Widerstand 2020“, bei einer Demo in Stuttgart am 9. Mai gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Foto: AFP/Thomas Kienzle

Sie möchten eine neue Partei gründen und das Grundgesetz ändern. Auch ein baden-württembergischer Landesverband soll im Aufbau sein. Wer sind die Gründer von „Widerstand 2020“ und was steckt dahinter?









Stuttgart - In Stuttgart gab es in den vergangenen Tagen zwar Verwirrung um den Corona-Protest, weil eine zuerst angemeldete Demonstration am kommenden Wochenende nun doch nicht stattfindet. Dennoch soll es eine kleinere Demo geben – und auch in anderen Städten geht der Protest gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter. Einige Teilnehmer solcher Demos verbreiten krude Verschwörungserzählungen, andere sorgen sich um die Einschränkung der Grundrechte.