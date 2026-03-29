Proteste: Faschisten im Weißen Haus - Große US-Proteste gegen Trump

Unter dem Motto «No Kings» - keine Könige - gingen viele Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump in den USA auf die Straße. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Washington/Berlin - Kein Krieg gegen den Iran, keine Razzien in US-Städten und ein Nein zu steigenden Preisen: In den USA sind in zahlreichen Städten Bürger gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "No Kings" ("Keine Könige") waren nach Angaben der Veranstalter am Samstag Proteste in allen 50 Bundesstaaten geplant. US-Medien sprachen am Abend (Ortszeit) von schätzungsweise mehreren Millionen Teilnehmern. Auch international formierte sich Widerstand, auch in mehreren deutschen Städten.