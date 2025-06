Proteste des Vereins: Youtube löscht Präventionskanal der Deutschen Aidshilfe

1 Die Deutsche Aidshilfe möchte auf ihrem Youtube-Kanal homosexuelle Männer über Aids informieren. Foto: Christophe Gateau/dpa/Christophe Gateau

Mit einem Youtube-Kanal hat die Deutsche Aidshilfe bisher über Aidsprävention informiert. Nun hat der US-Konzern die Seite wegen angeblicher Verstöße gegen die Richtlinien gelöscht.











Die US-amerikanische Online-Plattform Youtube hat einen Präventionskanal der Deutschen Aidshilfe gelöscht. Das gab der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Bereits Anfang Juni sei der Kanal mit dem Titel „ICH WEISS WAS ICH TU“, der sich an schwule und bisexuelle Männer richtet und über Aidsprävention aufklärt, ohne Vorwarnung gelöscht worden. Nach Aussage der Aidshilfe habe Youtube den Schritt in einer E-Mail mit angeblichen Verstößen gegen die firmeneigenen Richtlinien zu „Sex und Nacktheit“ begründet.