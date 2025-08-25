Proteste bei Cellforce: „Die Porsche-Kultur wird mit Füßen getreten“

Bei Cellforce wird einem Großteil der 285 Mitarbeiter gekündigt. „Das ist unanständig“, sagt Porsche-Konzernbetriebsrat Harald Buck bei einer Kundgebung.

Die Betriebsversammlung, bei der die düstere Ahnung zur Gewissheit wird, dauert nur gut 30 Minuten. Danach tritt der Produktionsmitarbeiter Derya Özgüder (42) am Montagvormittag vor den Haupteingang von Cellforce und berichtet, was der Porsche-Vorstandsvize Michael Steiner der Belegschaft mitgeteilt hat: Porsche gibt die Pläne für eine eigene Batteriefertigung beim Tochterunternehmen Cellforce auf.

„Wir werden zum 30. November gekündigt“, sagt Özgüder und spricht damit für rund 200 der 285 Mitarbeiter in Kirchentellinsfurt. Nur ein Forschungs- und Entwicklungsteam soll bestehen bleiben. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller vollzieht vier Jahre nach der Gründung von Cellforce eine Kehrtwende – und nennt die Absatzprobleme für elektrische Luxus-Sportwagen in den Hauptmärkten China und USA als Grund. „Es ist einfach nur traurig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, was hier passiert“, sagt Derya Özgüder. Das Versprechen der Geschäftsführung, sie werde sich um die Vermittlung von neuen Jobs bei der VW-Batterietochter Powerco bemühen, tröstet ihn wenig.

Porsche will Jobs bei Powerco vermitteln

Powerco sitzt in Salzgitter. „Für jemanden mit Familie ist ein Job in 600 Kilometern Entfernung wenig attraktiv“, sagt er. Und von möglichen Abfindungen, mit denen die Kündigungen etwas abgefedert werden könnten, war an diesem Montagvormittag nicht die Rede. „Am Donnerstag sollen wir in einer E-Mail weitere Details mitgeteilt bekommen,“ berichtet Özgüder.

Harald Buck vom Porsche-Konzernbetriebsrat. Foto: Matthias Schmidt

Die Stimmung unter den Betroffenen, die nun auf Jobsuche gehen müssen, ist gedrückt. Viele erinnern sich gut an die hoffnungsvollen Reden vom Oktober 2022, als im Gewerbegebiet in Kirchentellinsfurt der Grundstein für die Pilotfabrik gelegt wurde, der später an einem weiteren Standort eine zweite Fabrik für die Massenfertigung folgen sollte. Nun äußern sie sich tief enttäuscht über die Entscheidung des Porsche-Vorstands.

Cellforce-Mitarbeiter enttäuscht: Wir haben an das Projekt geglaubt

„Wir haben an das Projekt geglaubt, haben von Null angefangen und sind wie eine Familie zusammengewachsen“, sagt Giovanni Campo, einer der Beschäftigten in der Produktion, „und jetzt verlieren wir unsere Jobs.“ Viele hätten sich für Cellforce verkämpft, seien für die Firma oft monatelang auswärts unterwegs gewesen, ergänzt ein 29-jähriger Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte. „Wo soll man jetzt eine neue Arbeit finden? Es bauen doch alle Firmen gerade Stellen ab.“

Heftige Kritik an der Porsche-Führung wird auch bei einer Protestkundgebung im Vorfeld der Betriebsversammlung laut. Harald Buck, der scheidende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, spricht von einem unanständigen Vorgehen – in der Sache und im Stil. „Es hat bei Porsche bisher noch nie Massenentlassungen gegeben. Es gibt andere Möglichkeiten“, ruft Buck. Dass die Entscheidung während der Haupturlaubszeit verkündet wird und viele Mitarbeiter davon aus den Medien erfahren, sei einfach „nicht Porsche-like“. Vorstandschef Oliver Blume spreche oft von der besonderen Porsche-Kultur, die für einen fairen Umgang mit den Beschäftigten stehe, klagt Buck, doch die Porsche-Kultur werde bei Cellforce „mit den Füßen getreten“.

Anders als im Mutterkonzern gibt es bei Cellforce keine Beschäftigungsgarantie. Für die Gekündigten kommt das Bestreben der IG Metall zu spät, bis Mitte September einen Betriebsrat zu etablieren. Ihnen rät die Gewerkschaft, innerhalb von drei Wochen eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Man werde sie dabei unterstützen, da man bezweifle, dass in der Kürze der Zeit ein ordentlicher Sozialplan erstellt wurde, so der IG-Metall-Bevollmächtigte Kai Lamparter.

Porsche sagt, die eigene Fertigung lohnt sich nicht

Der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmester kritisiert die Werksschließung als verzagt und mutlos. „Das passt nicht zu einem Weltunternehmen wie Porsche“, sagt Burmeister. Zwar habe sich seit 2021 manches anders entwickelt als man damals gedacht habe, trotzdem gebe es keinen Zweifel: „Die Elektromobilität wird kommen.“

Dem widerspricht der Porsche-Vorstand im Kern nicht. „Die Elektromobilität bleibt auch zukünftig eine wesentliche Antriebsart für unsere Sportwagen“, lässt Vorstandschef Oliver Blume in einer Pressemitteilung wissen. Man müsse aber auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren – vor allem in den USA und in China, wo sich bisher kein Elektro-Luxussegment entwickelt habe. Die Massenfertigung eigener Batterien lohne sich deshalb nicht.

Porsche-Vorstand hält die Kehrtwende für unausweichlich

In den Augen von Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner haben sich Plan und Wirklichkeit so weit voneinander entfernt, dass Konsequenzen unausweichlich sind. „Mit dem Bau der Fabrik in Kirchentellinsfurt haben wir 2022 ein Ausrufezeichen in der Branche und für den Standort Deutschland gesetzt. Leider hat sich der Markt für elektrische Fahrzeuge weltweit nicht so entwickelt wie ursprünglich angenommen“, so Steiner. „Am Ende müssen wir feststellen, dass das geplante Geschäftsmodell wirtschaftlich nicht darstellbar ist“ – auch wenn „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cellforce Group mit Herzblut die Entwicklung von Hochleistungsbatterien vorangetrieben haben“.

Derya Özgüder, gelernter Industriemechaniker, ist trotz der Enttäuschung zuversichtlich, wieder eine neue Stelle finden zu können. Für sich aber hat er eine Lehre aus den Jahren bei Cellforce gezogen: „Nie wieder Autobranche“, sagt er, „das ist mir einfach zu risikoreich.“