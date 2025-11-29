Proteste: AfD-Gegner treffen zu Demos in Gießen ein

Bereit für den Protest: Am Morgen kommen Menschen in Gießen an, die gegen die geplante Neugründung der AfD-Jugend auf die Straße gehen wollen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.
Gießen - In Gießen sind am frühen Morgen Gegner der AfD eingetroffen, die gegen die geplante Neugründung der Jugendorganisation der Partei demonstrieren wollen. Vereinzelt seien diese im Stadtgebiet unterwegs, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Polizei auf Verkehrsbehinderungen auf den Straßen in Gießen und Umgebung durch die Anreise hingewiesen.