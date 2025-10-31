Protestaktion in Schwieberdingen: Bosch-Beschäftigte protestieren mit Vampir-Plakat gegen Stellenabbau

Mit Bengalos und Blutkonserven haben Beschäftigte in Schwieberdingen am Freitagabend gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert – mit klare Botschaft an die Konzernspitze.
Am Freitagabend hängen Maskierte hektisch ein Banner an der Bushaltestelle vor dem Boschgelände in Schwieberdingen auf. Darauf zu sehen ist ein provokantes Bild von Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, mit Vampirzähnen. Die Botschaft: „Haltestelle Zukunft. Nur für Lebende mit Herz. Wir lassen uns nicht aussaugen.“