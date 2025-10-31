Protestaktion in Schwieberdingen: Bosch-Beschäftigte protestieren mit Vampir-Plakat gegen Stellenabbau

Mit Bengalos und Blutkonserven haben Beschäftigte in Schwieberdingen am Freitagabend gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert – mit klare Botschaft an die Konzernspitze.

Am Freitagabend hängen Maskierte hektisch ein Banner an der Bushaltestelle vor dem Boschgelände in Schwieberdingen auf. Darauf zu sehen ist ein provokantes Bild von Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, mit Vampirzähnen. Die Botschaft: „Haltestelle Zukunft. Nur für Lebende mit Herz. Wir lassen uns nicht aussaugen.“

Etwa zehn Beschäftigte haben sich zu einem schaurigen Protest zusammengefunden, um ein Zeichen gegen den im September angekündigten Stellenabbau zu setzen. Das Unternehmen will bis 2030 deutschlandweit 13.000 Stellen streichen, davon 1700 in Schwieberdingen.

Jeder dritte Arbeitsplatz steht zur Debatte

Für die Mitarbeiter heißt das vor allem Unsicherheit. „Jeder dritte Arbeitsplatz steht hier zur Debatte“, sagt Tobias Möhle, Betriebsratsvorsitzender. Die Werte, für die der Konzern jahrzehntelang stand, seien in den letzten Monaten verloren gegangen. Das symbolisieren die Mitarbeiter bei ihrem Protest mit einem Grab und verschiedenen Blutkonserven, auf denen Wörter wie Glaubwürdigkeit, Wertschätzung, Vertrauen oder Loyalität stehen. „Das sind wichtige Werte für die Mitarbeiter, um auch über das Maß hinaus etwas zu bewegen“, sagt Möhle. Er wolle nicht, dass die Innovationskraft am Standort ausgesaugt und die Zukunft so vieler Mitarbeiter genommen werde.

Das Grab soll den Verlust der Werte symbolisieren, die jahrzehntelang herrschten. Foto: Julian Rettig

Angst in der Belegschaft

Laut Aussagen des Betriebsratsvorsitzenden sei die Verunsicherung in der Belegschaft groß. Die Beschäftigten hätten Angst um ihre Zukunft und würden unter Druck gesetzt. „Mitarbeiter werden angesprochen, das Unternehmen möglichst schnell zu verlassen“, berichtet er. Älteren Mitarbeitern werden Abfindungen angeboten und auch die jüngeren Beschäftigten haben regelmäßig Gespräche mit ihren Vorgesetzten.

Außerdem steige die Zahl der Kündigungen aufgrund von Fehlverhalten. „Wo es früher noch eine Abmahnung gab, gibt es jetzt die Kündigung“, sagt Möhle. „Die Leute haben Angst einen Fehler zu machen und ihren Job zu verlieren.“

Hinter den Zahlen stecken echte Menschen

Christian Schultheiss arbeitet seit 25 Jahren im Unternehmen. Schon seine Ausbildung hat er bei Bosch in Schwieberdingen absolviert. „Ich stelle mir momentan immer die Frage, wie soll die Zukunft aussehen, wenn sie ohne uns stattfinden soll“, sagt der 42-jährige Angestellte. Mit Aktionen wie dieser, die vom Betriebsrat mitorganisiert werden, versucht er, eine Sinnhaftigkeit in der aktuellen Situation zu finden. „Ich will zeigen, dass es nicht nur Zahlen sind. Da stehen auch Menschen dahinter.“

Jobs sollen ins Ausland verlagert werden

Auch er empfindet eine Veränderung in der Wertekultur des Unternehmens. „Mit Blick auf die Verhandlungen beispielsweise in Schwäbisch Gmünd, hat man gesehen, dass der Ton ein anderer geworden ist.“ Viele Jobs sollen in Zukunft ins Ausland verlagert werden. Beispielsweise nach Asien oder Osteuropa. „Die Menschen dort sind unsere Kollegen, keine Konkurrenz“, betont er. Die Unsicherheit über den Stellenabbau ist auch bei ihm groß. „Wir werden viele Kolleginnen und Kollegen verlieren“, sagt Schultheiss. „Momentan ist es wie in einer Schockstarre.“