Protestaktion in Nevada: Riesige nackte Trump-Marionette aufgetaucht

Ein Baukran richtet die rund 2700 Kilogram schwere Statue des US-amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump aufrecht. Etwa 13 Meter ragt Trumps grimmige Miene in dem eingezäunten Gelände in die Höhe. Die marionettenartigen Gliedmaßen hängen am Körper, die Arme lassen sich sogar bewegen. Der Blick auf das unbedeckte Geschlechtsteil bleibt unverstellt – eine Provokation, die kaum zu übersehen ist.

Äußert Kritik an Trumps Verhalten

Was sich auf den ersten Blick bereits vermuten lässt, bestätigt das US-Boulevardmagazin „tmz“: Die Installation sei keinesfalls von Trump-Unterstützern errichtet worden. Wie das Magazin berichtet, laute der Titel der Kunstfigur „Crooked and Obscene“, was im Deutschen soviel wie „krumm und obszön“ bedeutet. Der Begriff „crooked“ wird im Englischen auch als Beschreibung für korruptes und betrügerisches Verhalten genutzt. Demnach beziehe sich diese Beschreibung zum einen auf die dargestellte Figur, zum anderen auf den Republikaner selbst.

Aktivistengruppe teilt Bild von Skulptur

Wer dahintersteckt ist nicht bestätigt. Die US-amerikanische Aktivisten-Gruppe „Indecline“, ein anarchistisch inspiriertes Künstlerkollektiv, das für provokative Aktionen und Kunstwerke bekannt ist, postete ein Bild des Werkes.

Dazu schreiben sie: „Stop whispering. Start shouting. The evolution of INDECLINE’s Emperor. Courtesy of…“ („Hört auf zu flüstern. Fangt an zu schreien. Die Evolution von INDECLINEs Kaiser. Mit freundlicher Genehmigung von…“). Demnach fordern sie die Bevölkerung auf, laut zu werden. Die Aktion dürfte als Appell an den laufenden US-Wahlkampf gerichtet sein. Der zweite Satz könnte eine Anlehnung an ihre letzte große Anti-Trump Aktion sein.

Während des Wahlkampfes 2016 hatte das Kollektiv in mehreren US-Städten lebensgroße Figuren des 78-Jährigen aufgestellt. Damals war der Intimbereich –ebenfalls wenig schmeichelhaft- mit blonder Schambehaarung bedeckt. Die Installation trug den Namen „The Emporer has no balls“.

Ob die Gruppe „Indecline“ erneut hinter dieser Aktion steckt, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.