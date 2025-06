Bündnis fordert mehr Frauen in deutschen Parlamenten

1 Ein Bündnis um die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth will erreichen, dass das Wahlrecht zugunsten von Frauen reformiert wird (Symbolbild). Foto: IMAGO/photothek/Thomas Trutschel

Ein Bündnis um Rita Süssmuth fordert eine Reform des Wahlrechts, um den Frauenanteil in deutschen Parlamenten zu erhöhen.











Ein Bündnis um die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) macht mit einem Aktionstag auf die ungleiche Vertretung von Frauen und Männern in deutschen Parlamenten aufmerksam. „Frauen fehlt die gleichberechtigte demokratische Teilhabe in der Politik“, heißt es in der Mitteilung des Bündnisses, hinter dem neben Süssmuth mehr als 80 Organisationen stehen.