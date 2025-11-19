Protest vor Landtag in Stuttgart: Vollzeit für nur 300 Euro – Medizinstudierende fordern mehr Geld im PJ

Hunderte Medizinstudierende haben vor dem Landtag Baden-Württemberg für eine höhere Vergütung und bessere Prüfungsbedingungen im Praktischen Jahr demonstriert.

Mehrere Hunderte Medizinstudierende aus ganz Baden-Württemberg haben am Mittwochvormittag in der Stuttgarter Innenstadt für bessere Bedingungen im Praktischen Jahr demonstriert. „Krank im OP – das ist nicht okay“ oder „Wenn ihr uns verheizt, gehen wir in die Schweiz“ skandierten die Studierenden bei der Abschlusskundgebung vor dem Baden-Württembergischen Landtag.

Krank arbeiten im Krankenhaus Eine Freundin sei fast Ärztin, absolviere derzeit ihr Praktisches Jahr und erhalte kein Bafög oder finanzielle Unterstützung ihrer Eltern, erzählte der Medizinstudent Márk Möller, angehender Arzt im Praktischen Jahr aus Mannheim, auf dem Podium. Sie arbeite 40 Stunden die Woche für etwas mehr als 400 Euro im Monat, nebenbei müsse sie als Pflegekraft Geld dazu verdienen, um ihren Lebensunterhalt stemmen zu können. „Einmal hat sie 26 Tage am Stück durchgearbeitet“, sagte Möller. Am 25. Tag sei ihr fast der Haken im OP aus der Hand gefallen – wegen Sekundenschlafs. „Ich bin geschockt – nicht über meine Freundin, sondern über die Politik, die so etwas zulässt.“

Das Praktische Jahr (PJ) ist der letzte Ausbildungsabschnitt des Medizinstudiums vor dem Abschluss. Es findet nach den ersten beiden Staatsexamen statt und dient dazu, praktische ärztliche Fähigkeiten direkt am Patienten in einer Klinik oder Praxis anzuwenden und zu vertiefen. Das PJ dauert in der Regel zwölf Monate und ist in drei Tertiale à 16 Wochen aufgeteilt. Die Rahmenbedingungen sorgen seit Jahren für Kritik. Die Initiative „Faires Praktisches Jahr“ kritisiert vor allem die ungleiche und oft niedrige finanzielle Unterstützung, die während des PJ gezahlt wird.

Ungleiche Aufwandsentschädigungen: Von 300 bis 900 Euro pro Monat

Die Studierenden fordern deshalb eine gerechte Bezahlung für das Praktische Jahr. Denn bisher seien die Unterschiede im Land groß, sagte Möller. Während in Ulm Studierende teils um die 900 Euro verdienen, seien es in Freiburg auch mal nur 300 Euro. Eine gerechte und gleiche Bezahlung im ganzen Land sei das Mindeste. Ihre Forderung ist, die Bezahlung mindestens an den BAföG-Höchstsatz anzugleichen. Dieser liegt in Baden-Württemberg derzeit bei 992 Euro.

Im Praktischen Jahr dürfen Studierende 30 Fehltage haben – allerdings unabhängig davon, ob dies Urlaubs- oder Krankheitstage sind. „Manche schleppen sich deshalb krank ins Krankenhaus – und arbeiten dort zum Beispiel mit einer Erkältung auf der Krebsstation“, sagte Möller.

Mehr Zeit zum Lernen nach dem PJ

Die Prüfung für das dritte Staatsexamen sei unmittelbar nach dem Ende des PJs. Viele nutzten daher ihre Fehltage, um sich auf die Prüfung vorzubereiten – und hätten deshalb Angst, vorher Krankheitstage zu nehmen. Sie fordern daher auch einen Mindestabstand von vier Wochen zwischen dem Ende ihres Praktischen Jahres und der Prüfung.

Zwar habe sich seit Einführung des PJs im Jahr 1977 einiges verbessert. „Aber von dem bisschen erkämpften Fortschritt wird unser Kühlschrank nicht voller“, sagte er und fügte unter großem Applaus der Demonstranten abschließend hinzu: „Wir brennen für faire Löhne, wir brennen für die Medizin, aber wir wollen nicht ausbrennen“.

Die Bundesregierung will Bezahlung an BAföG-Höchstsatz angleichen

Die anwesende Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst von Baden-Württemberg, Petra Olschowski, lobte die Motivation der Medizinstudierenden und betonte, gute Rahmenbedingungen im PJ seien wichtig, weshalb man sich diese im Landtag nun genauer anschaue, wie zum Beispiel die Regelung der Fehlzeiten. Für vieles sei der Bund zuständig, aber auch im Land habe man einen gewissen Spielraum. Eine Woche zwischen dem Ende des PJs und der Prüfung finde sie durchaus „extrem anspruchsvoll“. Auch warte man schon lange, dass der Bund eine neue Approbationsordnung auf den Weg bringe, sagte Olschowski, gab aber auch zu Bedenken, dass nicht alle Lehrkrankenhäuser die gleichen Möglichkeiten hätten wie die Universitätskliniken im Land.

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD (2025) sieht mit dem „Masterplan Medizinstudium“ vor, die Vergütung für das Praktische Jahr (PJ) zu modernisieren, sodass sie „mindestens dem BAföG-Satz entspricht“. Außerdem wolle die Bundesregierung eine „einheitliche und gerechte Regelung für Fehlzeiten“ schaffen. Die Finanzierung sei vermutlich ein gemeinsames Anliegen von Bund und Ländern, da die Universitätskliniken allein überfordert sein könnten.

Die Problematik ist in der Politik seit Jahren bekannt

Michael Preusch (CDU), Oberarzt in Heidelberg, sagte, er unterstütze die Forderung der Studierenden und forderte eine „faire kommunikative Plattform“. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Timm Kern, sagte, die Oppositionsparteien FDP und SPD forderten seit Jahren bessere Bedingungen im PJ. „Ihr wurdet ignoriert, eure Belastungen kleingeredet“, rief er den Studierenden zu.

„Wir finden uns mit den Bedingungen, wie sie in Baden-Württemberg sind, nicht ab“, ergänzte Florian Wahl (SPD). Die Grünen stellten seit fast 15 Jahren das Wissenschaftsministerium, nichts sei in der Zeit passiert. „Jetzt müssen wir endlich ins Handeln kommen.“

Die Probleme im PJ habe es schon zu seiner Zeit gegeben, sagte Jörg Woll, zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes Baden-Württemberg, abschließend. Die Studierenden würden wie Vollzeitkräfte im Krankenhaus arbeiten, aber die Vergütung reiche von vorne bis hinten nicht zum Leben. „Verständnis von der Politik tut gut, aber das zahlt keine Miete.“

Im Wissenschaftsausschuss im Landtag fand am Mittag eine öffentliche Anhörung statt, bei der die Studierenden und Experten zu Wort kamen.