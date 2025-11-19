Protest vor Landtag in Stuttgart: Vollzeit für nur 300 Euro – Medizinstudierende fordern mehr Geld im PJ

Hunderte Medizinstudierende haben vor dem Landtag Baden-Württemberg für eine höhere Vergütung und bessere Prüfungsbedingungen im Praktischen Jahr demonstriert.
Mehrere Hunderte Medizinstudierende aus ganz Baden-Württemberg haben am Mittwochvormittag in der Stuttgarter Innenstadt für bessere Bedingungen im Praktischen Jahr demonstriert. „Krank im OP – das ist nicht okay“ oder „Wenn ihr uns verheizt, gehen wir in die Schweiz“ skandierten die Studierenden bei der Abschlusskundgebung vor dem Baden-Württembergischen Landtag.