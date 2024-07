Protest vor dem Werk Untertürkheim: Häberles wütende Rede befeuert den Konflikt bei Mercedes

1 Michael Häberle: emotionale Rede Foto: Andreas Rosar /Agentur-Stgt

Untertürkheims Betriebsratschef Michael Häberle kritisiert den Mercedes-Plan scharf, die Niederlassungen aus dem Konzern zu lösen. Er tut es dort, wo Stammwerk, Museum und Autohaus Symbol einer Einheit sind.











An diesem Ort fällt die Vorstellung besonders schwer, dass die Mercedes-Benz-Niederlassungen bald nicht mehr zum Unternehmen gehören: Am Autohaus mit der Anschrift Mercedesstraße 102 in Untertürkheim wird die enge Verbindung zwischen Service und Vertrieb einerseits und Entwicklung und Produktion auf der anderen Seite besonders deutlich. Dazwischen liegen kaum hundert Meter. Mercedes-Geschichte in Form des Museums pflastert diesen Weg zusätzlich.