Auch für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern soll es eine Corona-Prämie geben. Viele Betriebs- und Personalräte wollen die bisherige Lösung aber nicht umsetzen. Sie halten das vorgeschlagene Konzept für ungerecht, teilen sie dem Bundesgesundheitsminister mit.









Tübingen - Die Corona-Prämie für Pflegekräfte im Krankenhaus zieht immer mehr Kritik auf sich. An die 50 Belegschaftsvertretungen bundesweit – unter ihnen etliche aus dem Südwesten – haben in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, „an der Verteilung dieser unzureichenden Prämie nicht mitzuwirken“.