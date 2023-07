1 Um dieses Gebäude geht es. Das ehemalige, in Privatbesitz befindliche Seniorenheim steht seit Langem leer. Foto: Sabine Armbruster

Der Landkreis Ludwigsburg möchte das ehemalige Seniorenhaus in Winzerhausen kaufen und zu einem Durchgangsheim für 180 Migranten umbauen. Mehrere Dutzend Einwohner des zu Großbottwar gehörenden Ortes wehren sich dagegen.









Wie sinnvoll ist es, in einem Dorf mit nur 1450 Einwohnern 180 Flüchtlinge in einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen? Gar nicht; da waren sich die stark 100 Besucher einig, die am Donnerstagabend zu einer Informationsveranstaltung des Landkreises in die Kelter von Winzerhausen bei Großbottwar gekommen waren. Und sie machten ihrem Unverständnis, teilweise auch ihrem Unmut Luft, nachdem der Leiter des Fachbereichs Asyl und Migration im Landratsamt, Martin Schliereke, die Pläne und die Beweggründe des Landkreises vorgestellt hatte. Mitunter bildete sich am Saalmikrofon eine kleine Schlange, so viele wollten zu Wort kommen.