EnBW hält an Verbrennungsanlage fest

Protest in Walheim ohne Wirkung

1 Die Verbrennungsanlage (rechts) soll neben dem Kohlekraftwerk entstehen. Foto: EnBW

Ende Oktober soll der Bauantrag für die Klärschlammverwertung in Walheim gestellt werden. Im November entscheidet der VGH über die Veränderungssperre.









Die EnBW hält am Plan fest, im Herbst den Bauantrag für die Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim zu stellen. Das teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. „Es gibt erste konkrete Fortschritte im Genehmigungsverfahren“, sagt Projektleiter Andreas Pick. Am 26. Oktober wird festgesetzt, welchen Umfang das Umweltgutachten im Verfahren haben soll. Danach werde die Genehmigung beantragt.