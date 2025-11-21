Protest in Waiblingen: „Bosch muss bleiben!“ – IG Metall mobilisiert Waiblingen gegen Werksschließung

560 Jobs stehen auf dem Spiel. Die IG Metall setzt ein Zeichen gegen die geplante Werkschließung von Bosch und ruft zum Protest auf. Wird Waiblingen am kommenden Montag laut?
Waiblingen steht still – noch. Doch am kommenden Montag, 24. November, könnte sich das ändern. Für diesen Tag ruft die IG Metall zum Protest auf: gegen die geplante Schließung des Bosch-Werks, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen, für die Zukunft einer Region. Ob die Stadt mitzieht, bleibt offen. Doch der Appell ist eindeutig: „Diese Entscheidung betrifft uns alle – unsere Familien, unsere Region und die Zukunft des Rems-Murr-Kreises.“