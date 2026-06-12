Die Bundesregierung will die Krankenhäuser zu weniger Ausgaben zwingen. Dagegen gibt es landesweit Protest. In Stuttgart haben Kliniken symbolisch ihre Türen geschlossen.
Rote Absperrbänder am Haupteingang des Diakonie-Klinikums Stuttgart. „Geschlossen, kein Geld, keine Versorgung“ steht auf einem Schild am gesperrten Eingang. Nur durch den Nebeneingang gelangen die Patienten von 11 bis 13 Uhr ins Gebäude. Mit der Aktion protestiert das Klinikum am Freitag symbolisch gegen das GKV-Stabilisierungsgesetz, das die Bundesregierung bis zur Sommerpause verabschieden will.