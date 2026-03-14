Protest in Stuttgart: Keine Tiere mehr beim Volksfestumzug und in Shows?

Proteste von Aktivisten haben dazu geführt, dass der Weltweihnachtscircus in Stuttgart auf Tiere verzichtet. Das soll aber nur der Auftakt zu weiteren „Störungen“ sein.
Es ist nur eine kleine Gruppe, die am Samstagmittag im Regen auf dem Schlossplatz in Stuttgart Plakate in die Höhe hält und danach lautstark durch die Innenstadt zieht. Vielleicht 50 Menschen sind gekommen, um für Tierrechte auf die Straße zu gehen. Allerdings haben die Aktivistinnen und Aktivisten zuletzt mehrfach auf sich aufmerksam gemacht, Erfolge erzielt – und eine Diskussion entfacht, die kaum jemanden kalt lässt.