1 Die Stadtbücherei bekennt mit ihrer beleuchteten Fassade Flagge. Foto: Stadtbibliothek/Sueva Chabenat

Der Protest gegen Putins Krieg in der Ukraine reißt nicht ab. Am Sonntag ist eine Großdemo vor der Oper geplant, am Samstag eine Lichteraktion auf dem Schlossplatz und die Stadtbücherei sammelt mit einem Flohmarkt Spendengelder.















Stuttgart - Auch am kommenden Wochenende wird der Protest gegen den Ukraine-Krieg die Menschen in Stuttgart wieder auf die Straßen treiben. Für diesen Sonntag, 13. März, 12 Uhr, ist anlässlich eines bundesweiten Aktionstags eine Großdemo im Oberen Schlossgarten vor der Staatsoper geplant. Unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“ rufen zahlreiche Organisationen zu der Veranstaltung auf, darunter der DGB, der BUND oder Fridays for Future. Wie am vergangenen Wochenende wird es am Eckensee eine Mitsingveranstaltung geben, dieses Mal geleitet von dem Füenf-Sänger Patrick Bopp. Außerdem tritt die Stuttgarter Sängerin Thabilé auf.

Stiller Protest am Schlossplatz

Bereits am Samstag, 12. März, wollen die Kreisverbände von CDU, Grüne, SPD und FDP „ein Zeichen für die Menschlichkeit und den Frieden zu setzen“, wie der Online-Sender Stuggi.TV meldet. Zu diesem Zweck soll der Schlossplatz um 19 Uhr von Tausenden Kerzenlichtern erhellt werden. Entsprechend angeordnet soll sich daraus der Schriftzug „We Stand With Ukraine“ ergeben. Am Freitag, 11. März, findet von 12 bis 18 Uhr auf der Grünfläche vor der Stadtbibliothek, die bereits mit ihrer Außenbeleuchtung Flagge zeigt, am Mailänder Platz ein Flohmarkt statt. Der Erlös geht an Caritas international, Stichwort: Ukraine.