Protest in Ludwigsburg: Kann man sich ein Kind noch leisten? Eltern verzweifeln an Kita-Situation

Kann man sich ein Kind noch leisten? Eltern verzweifeln an Kita-Situation

Protest in Ludwigsburg

7 Die demonstrierenden Eltern in Ludwigsburg sind gefrustet: Die Kitabeiträge sind kaum noch zu stemmen, gleichzeitig werden die Betreuungszeiten immer unzuverlässiger. Foto: Emanuel Hege

Eltern und Kinder haben am Samstag mit einer Demo von Ludwigsburg aus eine Botschaft an die Landespolitik gesendet. Fünf Eltern berichten, wie schwierig der Alltag inzwischen ist.











Steigende Gebühren, kürzere Betreuungszeiten, überlastetes Personal – in den Kitas des Landkreises Ludwigsburg spitzt sich die Lage immer weiter zu. Qualitätsoffensiven von Bund und Land scheitern oft an der Realität vor Ort. Aus Protest und Sorge haben am Samstagvormittag rund 100 bis 150 Eltern und Kinder auf der Ludwigsburger Bärenwiese demonstriert.