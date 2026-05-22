Protest in Langenau: Trotz Urteil wieder Anti-Israel-Demo vor der Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde in Langenau kommt auch nach der Verurteilung eines Rentners mit linksradikaler Vergangenheit nicht zur Ruhe.
Auch nach der Verurteilung eines 76-jährigen Mannes wegen Nachstellens, Beleidigung und Sachbeschädigung gehen die antiisraelischen Demonstrationen vor der evangelischen Martinskirche in Langenau weiter. Der Angeklagte war am Montag vom Amtsgericht Ulm zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Außerdem soll er 6500 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen. Er gilt als Initiator der Proteste vor der Kirche. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig.