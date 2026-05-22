Protest in Langenau: Trotz Urteil wieder Anti-Israel-Demo vor der Kirche

Die evangelische Kirchengemeinde in Langenau kommt auch nach der Verurteilung eines Rentners mit linksradikaler Vergangenheit nicht zur Ruhe.

Auch nach der Verurteilung eines 76-jährigen Mannes wegen Nachstellens, Beleidigung und Sachbeschädigung gehen die antiisraelischen Demonstrationen vor der evangelischen Martinskirche in Langenau weiter. Der Angeklagte war am Montag vom Amtsgericht Ulm zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Außerdem soll er 6500 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen. Er gilt als Initiator der Proteste vor der Kirche. Das Urteil gegen ihn ist noch nicht rechtskräftig.

„Schließt euch unserem nächsten Protest in Langenau gegen die Komplizenschaft der Kirche im Gaza-Genozid an“, heißt es in einem Demonstrationsaufruf für den kommenden Pfingstsonntag, der unter anderem von der Organisation „Ulm für Palästina“ veröffentlicht wurde. Die Kirche betreibe „Kriegspropaganda von der Kanzel“. Stattdessen verlangen die Aktivisten, dass die Kirche den „Genozid in Gaza“ endlich klar benenne.

„Wir sind genervt“, sagt der Pfarrer

Die Bürgermeisterin von Langenau, Daria Henning (CDU), bestätigte den Eingang einer Demoanmeldung. Sie stamme allerdings von einer anderen Person. Man habe Auflagen erteilt, die insbesondere den Lärmschutz beträfen. Das Grundgesetz schütze sowohl die Demonstrationsfreiheit als auch die freie Ausübung der Religionsausübung. „Wir wirken darauf hin, dass der Hauptgottesdienst ungestört ablaufen kann“, sagte Henning. Eine Allgemeinverfügung der Stadt ist mittlerweile ausgelaufen.

Die Demonstrationen seien ein Verstoß gegen das baden-württembergische Feiertagsgesetz, das solche Kundgebungen zur Gottesdienstzeit in der unmittelbaren Nähe von Kirchen generell untersage, sagte Pfarrer Ralf Sedlak. „Als Kirchengemeinde fühlen wir uns allmählich genervt.“ Doch offenbar würden die Demonstrationen erst aufhören, „wenn wir uns gegen das Existenzrecht Israels aussprechen“, sagte Sedlak. „Diesen Schritt werden wir nicht gehen.“

Warum war der Mann überhaupt in der Kirche?

Seit zweieinhalb Jahren wird immer wieder während der Gottesdienstzeiten vor der evangelischen Kirche demonstriert. Ausgangspunkt war ein Gottesdienst nach dem 7. Oktober 2023, bei dem der Terroropfer des damaligen Hamas-Überfalls in Israel gedacht wurde. Damals soll der Mann lautstark in der Kirche protestiert haben. Warum er überhaupt im Gottesdienst war, ist unklar. Vor Gericht gab er an, vor vielen Jahrzehnten ausgetreten zu sein, aber ab und an Gottesdienste zu besuchen. Womöglich hatte er sich aber auch auf die angekündigte Verlesung eines Kanzelwortes des Landesbischofs vorbereitet.

Verurteilt wurde der Mann, weil er nach Ansicht des Gerichts in einer Vielzahl von Fällen den Pfarrer belästigt habe. Er habe ihn als „unchristlichen Hetzer“ und „Faschisten“ beschimpft. Nachts habe er mit einer Lampe in die Zimmer des Pfarrhauses geleuchtet, Fotos gemacht und herumgeschrien. „Für meine Familie war das sehr belastend“, sagte Sedlak, der vor Gericht als Nebenkläger auftrat. Der Verteidiger erklärte hingegen, sein Mandant sei nur mit den Hunden draußen gewesen. Das Gericht habe ihn nun fürs Gassigehen verurteilt.

Die Schwester war bei den „Revolutionären Zellen“

Auf eine Kontaktanfrage dieser Zeitung reagierte der Rentner bisher nicht. Doch offenbar hat er eine lange linksradikale Vergangenheit und eine einschlägige familiäre Vorbelastung. Bei seiner Schwester handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um eine Rädelsführerin der linksextremen Terrorgruppe „Revolutionäre Zellen“. Sie wurde dafür 2004 verurteilt. Auch der Mann selbst sei vorbestraft, bestätigte die Staatsanwaltschaft Ulm.

Gegenüber der DKP-Wochenzeitung „Unsere Zeit“ bezeichnete sich der Mann als langjährigen EU- und Uno-Beamten und stellte sich als Opfer dar. Bei einer Demonstration sei er vor der Kirche von einem Kampfsportler angegriffen worden. Doch von der Polizei werde das nicht verfolgt. Die Staatsanwaltschaft Ulm erklärte auf Anfrage, dass bezüglich eines Vorfalls vom vergangenen Juli die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Umgekehrt sind weitere Verfahren gegen den Angeklagten anhängig. Dabei geht es um den Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Hier ist ein Prozess am Amtsgericht Ulm in Vorbereitung. Ein weiteres Verfahren geht bereits in die Berufungsinstanz. Demnächst verhandelt das Landgericht Ulm. Demnach soll der 76-Jährige zwei Polizeibeamte beleidigt haben. In allen Fällen gilt die Unschuldsvermutung.