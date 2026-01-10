Um geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen, soll eine Immobilie in der Weststadt von Kornwestheim bald neu belegt werden. Das stößt bei Anwohnern auf massive Kritik.
Das Vorhaben der Stadt Kornwestheim, eine Immobilie in der Bolzstraße 25, künftig unter anderem auch als Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete aus der Ukraine zu nutzen, stößt auf Widerstand. Dagegen hat sich eine Protestgruppe formiert. Die Bürgerinitiative (BI) Kornwestheim-Weststadt fordert, dass die Pläne gestoppt und grundlegend überarbeitet werden.