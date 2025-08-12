Protest im Rems-Murr-Kreis: Tagesmütter bangen um ihre Existenz: „Neue Bestimmungen machen den Beruf kaputt“

Edyta Slivar liebt ihren Job, sie ist Tagesmutter mit Leib und Seele. Wie lange sie unter den neuen Bedingungen noch weitermachen kann, weiß sie aber nicht. Damit ist sie nicht alleine.

Jetzt muss es schnell gehen. Die vier Kinder, die mit Edyta Slivar zur Tür hereinkommen, brav erst ihre Schuhe ausziehen und dann Hände waschen, haben Hunger. Großen Hunger. Schließlich waren sie gerade ordentlich unterwegs. Der Ausflug an diesem Dienstagvormittag ging in den Park bei der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Dort konnten die drei Mädchen und der Junge über die Wiese tollen und Trampolin hüpfen.

Zurück in der Wohnung in der Fellbacher Traubenstraße, in der Edyta Slivar die Ein- und Zweijährigen als Tagesmutter betreut, haben sie dann schlagartig gemerkt, wie viel Appetit frische Luft macht. Edyta Slivar hat das schon geahnt und ist vorbereitet. „Ich koche immer morgens, bevor die ersten Kinder kommen. Mittags muss ich es dann nur noch schnell warm machen und schon kann es losgehen.“

Viele Tagesmütter sind in Waiblingen auf die Straße gegangen, um gegen die neuen Bedingungen zu protestieren. Foto: privat

Die Tagesmutter kocht mit frischen Zutaten und bio

An diesem Tag gibt es Linseneintopf und danach Pfannkuchen und Früchte – frisches Obst ist der 53-Jährigen wichtig, frisch gekochtes Bioessen auch. Dass sie all das vor oder nach ihrer eigentlichen Arbeitszeit besorgt und zubereitet, führt direkt zu einem der Probleme, vor dem die Tageseltern im Rems-Murr-Kreis aktuell stehen und wegen derer sie nun auf die Straße gegangen sind. Keiner sehe, was vor oder nach der regulären Arbeitszeit alles passiere. „Putzen, kochen, Fortbildungen. Alles müssen wir am frühen Morgen, spät abends oder am Wochenende erledigen“, sagt Edyta Slivar.

Die gebürtige Polin ist unzufrieden und war deshalb beim Protest in Waiblingen dabei. Sie macht die Arbeit als Tagesmutter schon viele Jahre und mit Herzblut, aber wenn es so weiter gehe, ist sich die Frau, die seit 23 Jahren in Deutschland lebt, nicht sicher, wie lange sie den Beruf noch ausüben will. „Unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Wir machen viele Tätigkeiten zusätzlich, und jetzt kommen neue Bestimmungen zum Tragen, die den Beruf kaputt machen.“ Letzteres bringe das Fass zum Überlaufen: „Wir erhalten künftig für Zeiten, wenn wir im Urlaub oder krank sind, kein Geld mehr. Alleinstehende Frauen wie ich werden so in die Altersarmut getrieben.“

Tagesmütter: Landkreis hat bislang bei Urlaub oder Krankheit weiter bezahlt

Das war bisher anders. Der Landkreis hat das Pflegegeld bislang weiter bezahlt, auch wenn die Tagespflegeperson ausfiel. In erster Linie wegen dieser Neuerung haben sich Tageseltern nun vor dem Landratsamt in Waiblingen versammelt. Sie wollen sich Kürzungen ihrer Bezüge nicht gefallen lassen und haben das dem Landrat Richard Sigel und dem Kreisjugendamtsleiter Holger Gläss in Form von Sprechchören in ordentlicher Lautstärke mitgeteilt. „Toll, dass der Protest zustande kam, denn so wie es sich jetzt gerade im Kreis entwickelt, ist es existenzbedrohend für uns Tagesmütter. Es werden sicherlich einige aufhören“, sagt Edyta Slivar.

Während sie erzählt, wie gern sie mit ihren Kindern Musik macht und dass sie individuell auf die Schlaf-, Ess- und sonstigen Gewohnheiten der Kleinkinder eingehen kann, steuert die 53-Jährige den Drillingskinderwagen gekonnt durch die Fellbacher Straßen. Am Vormittag stehen immer Ausflüge an. Mal geht es zum Turnen, mal einfach nur in den Park oder auf den Spielplatz. Meistens mit von der Partie sind die Tageseltern aus dem Fellbacher Zauberkessel.

Thema Tageseltern in anderen Landkreisen besser geregelt

Und in der Tat: Sonja Slivar und Andreas Niethammer warten auch dieses Mal schon und richten gerade ihren Mehrlingswagen her. „Wir treffen uns meistens und unternehmen was gemeinsam. Ich denke, wir machen einen wichtigen Job und können auch Notsituationen der Eltern abdecken, während man mit den Kitas nicht verhandeln kann“, sagt Sonja Slivar und versteht die aktuelle Entwicklung einfach nicht. In anderen Landkreisen sei das Thema Tageseltern einfacher und besser verständlich geregelt, sagt die 41-Jährige und schaut zu ihrem 42-jährigen Kollegen, der als Tagesvater noch immer Seltenheitswert hat. „Mit den Änderungen, die jetzt für uns kommen sollen, ist es kaum noch attraktiv. Wenn man nicht gerade fünf Kinder fünf Tage lang 32,5 Stunden lang betreut, dann macht man Verluste.“ Sie seien eine wichtige Stütze für die Familien und es würden ihnen nur Steine in den Weg gelegt. „Wenn das so weiter geht, sterben Tageseltern aus.“ Während sich Sonja Slivar ihren Frust von der Seele redet, hilft sie beim Nase putzen und verschwindet kurz für einen „Pipi-Notfall“ mit einem Kind im Gebüsch.

Mit dem knallroten Drillingswagen fällt Edyta Slivar in Fellbach auf. Foto: privat

Ihre Kollegin Edyta Slivar schaut ihr zu: „Die Kinder haben rund um die Uhr unsere volle Aufmerksamkeit und zusätzlich sind wir auch für die Eltern Ansprechpartner und Kummerkasten. Aber das ist auch wichtig, denn das Ganze funktioniert nur mit Vertrauen und wenn die Chemie stimmt“, sagt die 53-Jährige, die sich wünscht, der Rems-Murr-Kreis würde seine Richtlinien an die der anderen Kreise anpassen. „Wenn hier die neuen Regelungen greifen, werden wir zu Sozialfällen“, sagt Edyta Slivar. Zeit zum Aufbruch, das Mittagessen wartet. „Viele denken, wir sitzen einfach nur rum und kriegen ein Heidengeld dafür, aber das geht total an der Realität vorbei.“ Ihr Fazit: Man müsse möglichst viele Kinder betreuen, auch wenn man die Zahl eigentlich lieber klein halten würde, um sich besser kümmern zu können.

Tagesmütter: Wer nur wenige Kinder betreut, hat es schwer

Bitter wird es künftig wohl in der Tat für jene Tagesmütter werden, die nur wenige Kinder betreuen. Genau diese Frauen – zum allergrößten Teil sind es nach wie vor Tagesmütter – wurden vor vielen Jahren gelockt, Tagesmutter zu werden, um damit Job und Familie perfekt kombinieren zu können. Regelungen wie etwa Pflegegeld-Fortzahlung für bis zu zwölf Wochen im Jahr wurden unter anderem in Aussicht gestellt. Nun haben sich die Zeiten geändert und es muss gespart werden. „Und das auf unserem Rücken, dabei machen wir es so gerne und bekommen so viel zurück“, sagt Edyta Slivar.

Dann schaut die 53-Jährige, dass sie in der Küche alles erledigt bekommt. Gleich ist Mittagsschlafzeit und es kann gut sein, dass ein Kind nur auf ihrem Bauch zur Ruhe findet. „Dann bin ich halt lahmgelegt, aber ich mache es trotzdem. Das ist der Unterschied zur Kita, wo das Kind funktionieren und im Bett schlafen muss. Wir handhaben das individuell und werden jetzt bestraft.“

Tageseltern im Rems-Murr-Kreis

Was sich noch ändert

Kein Pflegegeld mehr bei Krankheit und Urlaub der Tagespflegeperson ab Januar 2026: Das ist nur ein Punkt der Beschlüsse. Die weiteren: Für die Eingewöhnung eines Kindes bei der Tagespflege, die bisher kostenlos für Eltern war, müssen Mütter und Väter nun bezahlen.Für Kinder ab einem Alter von drei Jahren, die bei einer Tagespflegeperson statt in einer Kita betreut werden sollen, verlangt das Amt vom 1. Oktober an einen Nachweis, dass in der Wohnortgemeinde kein Kita-Platz „im Umfang des Bedarfs“ zu finden war. Ebenfalls ab 1. Oktober zahlt der Landkreis für Schulkinder, die von einer Tagespflegeperson betreut werden, nur noch dann Beiträge, wenn es kein passendes Angebot seitens der Schule gibt.

Verdienst Der Verdienst hängt davon ab, wie viele Kinder betreut werden und wie viele davon gleichzeitig. Am lukrativsten ist es natürlich, sich um möglichst viele Kinder zur selben Zeit zu kümmern, weil Tageseltern pro Kind und Stunde bezahlt werden. Der Satz beläuft sich aktuell auf 7,50 Euro. Welchen Anteil von diesem Satz die Eltern bezahlen, hängt von deren Einkommen ab.