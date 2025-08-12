Protest im Rems-Murr-Kreis: Tagesmütter bangen um ihre Existenz: „Neue Bestimmungen machen den Beruf kaputt“

Edyta Slivar liebt ihren Job, sie ist Tagesmutter mit Leib und Seele. Wie lange sie unter den neuen Bedingungen noch weitermachen kann, weiß sie aber nicht. Damit ist sie nicht alleine.
Jetzt muss es schnell gehen. Die vier Kinder, die mit Edyta Slivar zur Tür hereinkommen, brav erst ihre Schuhe ausziehen und dann Hände waschen, haben Hunger. Großen Hunger. Schließlich waren sie gerade ordentlich unterwegs. Der Ausflug an diesem Dienstagvormittag ging in den Park bei der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Dort konnten die drei Mädchen und der Junge über die Wiese tollen und Trampolin hüpfen.