Protest gegen Rechtsextremismus: Stuttgarter Veranstalter freuen sich über großen Zulauf zur Demo

18 Mehrere Tausend Menschen waren am Samstag zur Demo gegen Rechtsextremismus auf den Stuttgarter Marktplatz gekommen.

Stuttgart gegen Rechts hat zur Demonstration „Rechte Welle brechen" geladen – und der Marktplatz nebst Zugangsstraßen waren voll.











„Wenn es fünfstellig wird, ist es richtig gut gelaufen. Die Stadt rechnet mit 10.000 Teilnehmenden, wir auch.“ Das betonte Dominik Schmeiser, Pressesprecher von Stuttgart gegen Rechts, vor der Demonstration „Rechte Welle brechen“, zu dem das Aktionsbündnis für Samstag, den 24. Februar 2024, aufgerufen hatten. Und es ist gut gelaufen. Auf der Webcam am Rathaus war nicht nur zu sehen, dass die Menschen dicht an dicht auf dem Stuttgarter Marktplatz standen. Auch in den Nebenstraßen wie die Schul, Münz- oder Kirchstraße, fanden sich mehr und mehr Leute ein. Laut Veranstaltenden waren wohl mehr als 10.000 Leute da. Die Polizei schätzt bis zu 9000.