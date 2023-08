1 Am Tag nach dem Bierzeltauftritt in Hart: Cem Özdemir (Grüne) mit Markus Söder (CSU) beim Besuch einer Alm in Bayern Foto: dpa/Peter Kneffel

Dem Bundesagrarminister Cem Özdemir und der bayrischen Grünen-Spitzenfrau Katharina Schulze schlägt bei einem Wahlkampf-Auftritt im Chiemgau der blanke Hass entgegen. Vor dem Bierzelt werden Steine verkauft.









Bei den Grünen in Bayern ist man entsetzt darüber, was sich am Dienstagabend vor und in einem Bierzelt im Chiemgau abgespielt hat. Eine Veranstaltung im Landtagswahlkampf mit dem grünen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und der bayerischen Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze wurde im Prinzip gesprengt durch massivsten Protest von politischen Gegnern.