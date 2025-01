Protest gegen Elon Musk: Projektion am Tesla-Werk? Polizei prüft Online-Bilder

1 Gab es am Tesla-Werk in Grünheide eine strafbare Projektion? Foto: IMAGO/Jochen Eckel/IMAGO/Jochen Eckel

Bilder in sozialen Medien aus Protest gegen Elon Musk rufen den Staatsschutz auf den Plan. Die Polizei prüft, ob es eine strafbare Projektion am Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin gab.











Die Polizei prüft nach Bildern in sozialen Medien eine mutmaßliche Protestaktion gegen US-Milliardär Elon Musk und das Werk des E-Autoherstellers Tesla in Grünheide. Die britische Kampagnengruppe namens „Led by Donkeys“ und die Satire- und Politikinitiative „Zentrum für Politische Schönheit“ posteten Bilder, die nach ihren Angaben von Projektionen an der Tesla-Fabrik im Dunkeln stammen.