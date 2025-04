Protest gegen Elon Musk bei Freiburg: Aktivisten besprühen Tesla-Autohaus und mehrere Fahrzeuge mit Farbe

1 Die beiden Aktivisten wurden von der Polizei festgenommen – gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Foto: Neue Generation

Aktivisten der „Neuen Generation“ haben am Freitagmorgen ein Tesla-Autohaus in Gundelfingen bei Freiburg besprüht. Mit blauer Farbe protestieren sie gegen Mitbegründer und CEO Elon Musk. Die Polizei will noch nicht viel zu dem Vorfall sagen.











Es ist bereits der zweite mutmaßlich politisch motivierte Farbanschlag gegen Tesla im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte vor der Tesla-Niederlassung im Freiburger Stadtteil St. Georgen Graffiti gesprüht hatten, gab es einen weiteren Vorfall. 15 Minuten Autofahrt entfernt in Gundelfingen haben zwei Aktivisten der „Neuen Generation“ am Freitagmorgen ein Tesla-Autohaus und mehrere Fahrzeuge mit blauer Farbe besprüht.