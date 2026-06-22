Protest gegen Bundesregierung: Bürgermeister und Angestellte machen Rathäuser im Kreis Ludwigsburg dicht

Landrat, Bürgermeister und Beschäftigte protestierten am Montagmittag gegen die Finanznot der Kommunen. Sie warnten vor Folgen, die weit über gekürzte Angebote hinausgehen.
Nico Lauxmann aus Kornwestheim, Sabrina Lee aus Pleidelsheim, Jan Hambach aus Freiberg – und viele weitere Rathauschefs aus dem Landkreis. Eine seltene Herausforderung sorgte am Montagmittag auf dem Ludwigsburger Rathaushof für ein ebenso seltenes Bild: Bürgermeister aus zahlreichen Kommunen des Kreises protestierten gemeinsam mit hunderten kommunalen Mitarbeitern in der brütenden Mittagshitze gegen die aus ihrer Sicht chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden – und schlossen symbolisch die Türen ihrer Rathäuser. Und auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht und Landrat Dietmar Allgaier machten an diesem Tag gemeinsam deutlich: So kann es nicht weitergehen.