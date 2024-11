Protest gegen Autofabrik: Polizei lässt Reste des Tesla-Protestcamps entsorgen

1 Die Baumhäuser im aufgelösten Tesla-Protestcamp sollen verschwinden. Die Polizei lässt die Reste des Lagers entsorgen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Allzu viel ist nicht mehr zu sehen vom Tesla-Protestcamp im Wald: Die Baumhäuser sind zerstört, Reste des Lagers werden entsorgt. Doch der Protest von Umweltaktivisten soll weitergehen.











Grünheide - Die Polizei hat den Abbau des geräumten Protestcamps von Tesla-Gegnern im Wald in Grünheide bei Berlin fortgesetzt. Die Baumhäuser wurden zum Absturz gebracht, Reste des Camps sollen in den kommenden Tagen entsorgt werden, wie das Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte. Umweltinitiativen kündigten trotz der Auflösung des Camps an, weiter gegen die einzige europäische Tesla-Fabrik von Elon Musk zu protestieren.