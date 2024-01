Protest gegen Ampel: Truck-Konvoi rollt durch Stuttgart

6 In Stuttgart wurde wieder gegen die Ampel protestiert. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

In letzter Zeit wurde immer wieder mit Konvois gegen die Ampelregierung protestiert – so auch am Samstagmorgen in Stuttgart. Dieses Mal rollten einige Trucks durch das Stadtgebiet.











Einige Trucks sind am Samstagmorgen durch das Stuttgarter Stadtgebiet gerollt, nachdem sie sich von 7 Uhr an auf dem Cannstatter Wasen gesammelt hatten. Die Fahrzeuge schlossen sich einem aus Richtung Göppingen kommenden Fahrzeugkorso an und fuhren dann gemeinsam weiter über die Uferstraße B 10, Leuzetunnel, Neckartalstraße, Rosensteintunnel, Pragstraße, Pragsattel, Heilbronner Straße, Friedrichswahl und die B 27 in Richtung Ludwigsburg. Ziel des Konvois war Heilbronn.