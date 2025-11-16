Protest deutscher Fanszenen: Darum geht es bei der Mega-Fan-Demo in Leipzig

Die deutschen Fanszenen demonstrieren in Leipzig – gegen die geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz (IMK) und für den Erhalt der Fankultur. Auch die VfB-Szene beteiligt sich.
Wenn es gegen einen gemeinsamen Gegner geht, so haben sich die deutschen Fußballfans in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer nach ein und demselben Motto verhalten. „In den Farben getrennt – in der Sache vereint“. So auch dieses Mal. An diesem Sonntag – einen Tag, bevor die deutsche Nationalmannschaft dort spielt – haben sich die deutschen Fanszenen in Leipzig zu einer Mega-Demo verabredet. Mehrere Tausend Fußballfans werden sich ab 11.30 Uhr in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs versammeln. Auch viele VfB-Anhänger werden vor Ort sein, die große Ultragruppen trommeln schon länger für die Veranstaltung. Doch um was geht es eigentlich? Dafür lohnt ein Blick hinter die Kulissen.