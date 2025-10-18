Protest: Amerikaner gehen wieder gegen Trump auf die Straße

1 Seit Trumps zweiten Amtsantritt hat es in den USA deutlich mehr Demonstrationen als in seiner ersten Amtszeit gegeben. Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa

Von Ost- bis Westküste demonstrieren erneut Menschen gegen die US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Sie werfen dem Republikaner vor, absolute Macht für sich zu beanspruchen.











New York/Washington - In den USA haben Gegner der Politik von Präsident Donald Trump erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - finden an zahlreichen Orten Demonstrationen statt. Die Organisatoren erklärten, sie wollten damit ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach autoritäre Politik Trumps setzen. Sie erwarten im Laufe des Tages Millionen Teilnehmende.