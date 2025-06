1 Dank des Sicherheitsdienstes kann die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolfoto)

Zunächst ist beim Bordellbesuch eines 34-jährigen Mannes am Mittwoch wohl alles im Rahmen des Vereinbarten geblieben: Der Mann soll mit einer Prostituierten in einem Stuttgarter Hotel sexuelle Dienstleistungen vereinbart haben, und das sei dann auch so geschehen. Danach sei der Mann aber gewalttätig geworden, so die Polizei.