Bis auf weiteres bleibt das Dreifarbenhaus geschlossen.

Die Betriebserlaubnis für das Bordell ist zum 31. März erloschen. Das Ordnungsamt prüft eine Verlängerung. Solange bleibt das Laufhaus in der Stuttgarter Innenstadt erst einmal geschlossen.











Das Dreifarbenhaus ist bis auf weiteres geschlossen. Die Nachricht platzt in die ohnehin schon aufgeheizte Prostitutionsdiskussion in der Stadt. Die bis zum 31. März 2024 gültige Betriebserlaubnis für das Innenstadt-Laufhaus sei abgelaufen, teilt die Stadt Stuttgart auf Anfrage mit. Deswegen hat das Etablissement Ende März vorerst seinen Betrieb eingestellt. Weiter heißt es vonseiten der Stadt, das Verfahren auf Verlängerung laufe, sei aktuell aber noch nicht abgeschlossen. „Der Antrag ist sehr kurzfristig gestellt worden“, sagt der zuständige Ordnungsamtsleiter Albrecht Stadler. Die abgelaufenen Betriebserlaubnis hatte die Stadt für den Zeitraum eines Jahres erteilt. Das Dreifarbenhaus ist das erste und einzige Bordell dem die Stadt die Betriebserlaubnis erteilt habe, so Stadler. Bei ihrer Erneuerung gehe es jetzt nur noch um Formalien. Die baulichen Gegebenheiten seien gegeben. Im Dreifarbenhaus geht man offenbar davon aus, am 15. April wieder öffnen zu können.